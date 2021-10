Barella, rinnovo e fascia in arrivo. Con Brozovic l’Inter deve risolvere – SI

Barella sarà il prossimo rinnovo dell’Inter, dopo quello annunciato nel pomeriggio di Lautaro Martinez (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, dà per certo quello del centrocampista e spiega cosa manca per Brozovic.

IN DISCESA – Per Alfredo Pedullà, dopo la firma di Lautaro Martinez, l’Inter ha chiara la situazione contratti: «I rinnovi li aveva tutti annunciati Giuseppe Marotta, non è uno scoop. Bisogna solo risolvere il discorso di Marcelo Brozovic accontentandolo, ma Marotta aveva detto che Federico Dimarco e Nicolò Barella avrebbero rinnovato. Magari c’è qualche punto di domanda legato alla posizione di chi è in scadneza come Ivan Perisic, ma Marotta è stato chiaro: nessuno vuole andare via. Si tratta di trovare il discorso legato agli emolumenti, Barella andrà a guadagnare cinque milioni più bonus. Avrà la fascia quando non ci sarà più Samir Handanovic come titolare, siamo all’interno di una situazione abbastanza scandita».