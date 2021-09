Barella, promessa Inter da mantenere con adeguamento dell’ingaggio – CdS

Il “Corriere dello Sport” questa mattina fa il punto della situazione riguardo la questione rinnovi. Una volta archiviato quello di Lautaro Martinez, c’è da mantenere una promessa su Nicolò Barella.

PROMESSA – Barella è tra i giocatori in prima lista per quanto riguarda la questione rinnovi e adeguamento del contratto. Tra il suo acquisto (due anni fa) e oggi, sono cambiate diverse cose, come per esempio il titolo con l’Inter ma soprattutto quello con la Nazionale. Una promessa da mantenere, per l’Inter, che riguardava un contratto più oneroso qualora Barella fosse diventato inamovibile per la squadra. Quindi i 2,5 milioni all’anno sono un riconoscimento destinato a salire e anche in breve tempo.

Fonte: Corriere dello Sport