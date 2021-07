Barella piace a una big inglese, l’Inter non intende cedere – SM

Nicolò Barella è uno dei grandi protagonisti di Euro 2020 con la maglia dell’Italia. Le prestazioni del centrocampista sardo hanno attirato l’interesse del Liverpool, ma l’Inter non intende privarsi altri big dopo Hakimi ormai in procinto di essere ceduto al PSG.

Le grandi prestazioni di Nicolò Barella in questi ultimi due anni con l’Inter e negli Europei in corso, dove l’Italia ha raggiunto le semifinali anche grazie al contributo del centrocampista sardo. L’ex Cagliari ha quindi ovviamente solleticato l’interesse di alcune big europee. Secondo Sandro Sabatini ospite negli studi di “Sport Mediaset” il Liverpool ha fatto un sondaggio presso l’Inter per Barella. Il sondaggio però è andato male. L’Inter infatti considera Barella un giocatore imprescindibile e, con Hakimi praticamente già ceduto al PSG, non intende privarsi di altri titolari.