Barella, non solo Liverpool: piace a un’altra big! Già pronto il sostituto – CdS

Anche Nicolò Barella tra i giocatori che in estate potrebbero essere sacrificati per generare una plusvalenza nelle casse dell’Inter. Oltre il Liverpool, anche un altro top club in Europa si è fatto avanti per lui.

A CENTROCAMPO – Nicolò Barella ha estimatori in particolare al Paris Saint-Germain, fermo restando che pure in Premier League sono vigili. Tutto da capire, però, quanto si possa alzare la posta nel suo caso. E, a proposito del suo sostituto, come noto, in casa Inter, piace parecchio Davide Frattesi. Dopo una sola stagione da protagonista in Serie A, però, dovrebbe subito fare il salto in una big, con un ruolo di primo piano. Insomma, a oggi, ogni scenario resta aperto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

