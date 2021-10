Barella-Inter, passi avanti per il rinnovo. Si lavora anche per Brozovic – TS

Sulle colonne del Tuttosport, oggi in edicola, si parla dei prolungamenti di contratto di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. C’è fiducia in casa Inter

PASSI AVANTI – L’Inter è al lavoro per blindare i propri gioielli di centrocampo. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, infatti, i discorsi per il rinnovo di contratto, con conseguente adeguamento, per Nicolò Barella proseguono spediti. Il primo incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore risale alla trasferta di Kiev (Shakhtar Donetsk-Inter, ndr). Dalla società filtra positività: al calciatore verrà corrisposto un adeguamento di contratto. Discorso simile per Marcelo Brozovic: il padre-agente del calciatore e l’avvocato del croato sono sbarcati a Milano negli scorsi giorni. Sabato seguiranno il calciatore, e la squadra nerazzurra, nella trasferta di Roma contro la Lazio. La speranza è di poter arrivare presto ad un accordo che sancisca il rinnovo.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport