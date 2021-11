Barella, firma prima del derby! Inter ottimista su Brozovic, poi tre rinnovi

Barella sarà il prossimo giocatore dell’Inter che rinnoverà il contratto, dopo che la settimana scorsa ha firmato Lautaro Martinez. Il giornalista Fabrizio Romano, nel suo podcast Here We Go!, parla poi di altri prolungamenti previsti: Brozovic il principale, seguito da Marotta e altre due possibilità.

LA SITUAZIONE – Fabrizio Romano fa il punto sulla questione rinnovi in casa Inter: «Nicolò Barella firma in settimana, prima del derby. È fatta: Barella firmerà con l’Inter: quattro milioni e mezzo il primo anno, cinque milioni dal secondo e firmerà un contratto di cinque anni. Diventerà il prossimo capitano. Per Marcelo Brozovic i tifosi dell’Inter sono sempre un po’ in ansia, perché è un giocatore importante. L’Inter aveva appuntamenti più volte rinviati con il suo entourage ma mantiene grande ottimismo, il feeling che si ha attorno alla società e a Brozovic è che non andrà via a zero. Rimane l’ottimismo su questa vicenda, bisogna però firmare il contratto. Ivan Perisic? È in scadenza, l’Inter parlerà molto presto con Perisic per capire se si potrà rinnovare. Anche Federico Dimarco, che sta facendo molto bene ed è uno dei migliori mancini del campionato ma con un contratto pre-Verona. Intanto presto è previsto anche il rinnovo di Giuseppe Marotta, a lungo termine».