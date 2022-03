Barella erede di Kroos al Real Madrid? L’Inter trema. Ancelotti convinto

Barella fa gola a tutte le big d’Europa, tra queste anche il Real Madrid. Il centrocampista dell’Inter, che ha rinnovato fino al 2026, interessa ai Blancos come post Toni Kroos

OCCHI SUL SARDO − Nicolò Barella è uno dei centrocampisti più forti e ambiti e a livello europeo. L’Inter lo sa e se lo coccola stretto. Occhio però all’indiscrezione lanciata dal giornale catalano El nacional, secondo cui il Real Madrid mira proprio al centrocampista sardo per rimpiazzare una futura partenza di Toni Kroos. Come riporta lo stesso giornale, in casa Real Madrid stanno pensando ad un ringiovanimento della squadra e soprattutto del centrocampo. I tre titolari Blancos hanno un’età uguale o superiore ai 30 anni. Kroos ne ha 32, Luka Modric 36 e Casemiro 30. Il centrocampista tedesco, il cui contratto va in scadenza il 30 giugno del 2023, potrebbe essere la vittima sacrificale per arrivare a Barella. Il costo del cartellino del giocatore, come riporta sempre il media spagnolo, si aggira intorno ai 70 milioni di euro anche se l’Inter per meno di 80 non è disposta a trattare. Il Real Madrid, però, si dice pronto a raggiungere la cifra richiesta dal club nerazzurro.