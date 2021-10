Barella, dopo il gol con l’Italia fascia e rinnovo con l’Inter! Le cifre – SI

Barella ha avuto un’altra giornata da protagonista ieri, con il gol che ha sbloccato Italia-Belgio (vedi articolo). Il centrocampista ora è atteso dal rinnovo con l’Inter e pure dalla fascia di capitano.

STRADA SPIANATA – Per Sportitalia Nicolò Barella sarà il futuro capitano dell’Inter. Il centrocampista cagliaritano erediterà il ruolo da Samir Handanovic nella prossima stagione, ma intanto rinnoverà il contratto. Dagli attuali due milioni e mezzo netti di ingaggio andrà a raddoppiare lo stipendio, trattativa già impostata. La fumata bianca è una formalità, così come il nuovo ruolo nello spogliatoio. Con Barella rinnoverà anche Lautaro Martinez, come fatto intendere da Giuseppe Marotta negli scorsi giorni. Diverso il discorso per Marcelo Brozovic: chiede sei milioni di euro, l’ingaggio che percepirà il Toro, ma per ora la società offre massimo cinque milioni. La distanza non è tanta e perciò si presume che a breve anche Brozovic firmerà come Barella e Lautaro Martinez.