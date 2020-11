Barella, decisione Inter molto chiara: NicolÃ² in una ristretta “lista speciale”

Barella, decisione Inter molto chiara: Nicolò in una ristretta “lista speciale”

Condividi questo articolo

Photo 196750577

Nicolò Barella è uno degli intoccabili dell’Inter, così la società nerazzurra avrebbe preso una decisione sul centrocampista

FUTURO – Queste le le parole di Fabrizio Romano sul centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, all’interno de “La Soffiata” sul canale “Spreaker” di “Calciomercato.com”. «Nicolò Barella è arrivato da talento e sta diventando grande. Un anno dopo la sua crescita è diventata esponenziale, migliora di partita in partita tanto da rendere i 35 milioni investiti dall’Inter un vero e proprio affare. La dirigenza ne era convinta da subito all’unanimità proprio come Antonio Conte che lo sta valorizzando. Non solo intensità e ritmo, anche qualità, gol e assist di tecnica pura come lo splendido tacco di Madrid. Insomma, Nicolò sta diventando un top nel suo ruolo a tutti gli effetti. Non a caso, già da settembre l’Inter ha preso una decisione molto chiara avallata dallo stesso Conte».

LISTA SPECIALE – Romano prosegue. «Barella è nella ristretta ‘lista speciale’ degli incedibili, alla pari di giocatori come Lukaku e de Vrij ritenuti intoccabili praticamente a qualsiasi condizione. I veri perni di questa Inter, non a caso non è decollato alcun discorso estivo e lo stesso sarà nei prossimi mesi per Barella visto che più di un top club – specialmente in Premier League – ha iniziato a seguirlo da vicino. Ma ad oggi c’è un muro alto, un contratto che fa stare tutti tranquilli e sarà migliorato con calma al momento opportuno. La volontà totale di Barella di vincere in nerazzurro. Idee chiare nel club come per Nicolò. In campo e fuori».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com