Barella, la data per firma rinnovo! Per Brozovic serve miracolo Inter

Gli aggiornamenti sui rinnovi di contratto di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic con l’Inter: le ultime da parte di Matteo Barzaghi.

BARELLA – Secondo quanto risulta a Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Nicolò Barella dovrebbe firmare il rinnovo con l’Inter domani. Sempre domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

BROZOVIC – Su Marcelo Brozovic invece le cose sarebbero decisamente più complicate. Infatti il centrocampista croato va a scadenza e servirebbe un miracolo da parte della società nerazzurra per ottenere il suo rinnovo. Non era facile nemmeno per Lautaro Martinez, ma ce l’hanno fatta. Quindi il club meneghino ci proverà fino alla fine, però la pista sarebbe complicata.

Fonte: Sky Sport 24