Barella cercato dal Real Madrid? Xabi Alonso fa la sua lista

Il Real Madrid non vuole smettere di investire in vista della prossima stagione. Xabi Alonso ha fatto una lunga lista di centrocampisti, ci sarebbe anche Nicolò Barella secondo sport.es.

LISTA – Nicolò Barella è uno dei giocatori ritenuti incedibili dall’Inter. Il centrocampista è stato protagonista anche in questa stagione, finita però non nel migliore dei modi. La squadra non ha vinto alcun trofeo e perfino Barella è stato sovrastato dalla grande prestazione dei giocatori del Psg in finale di Champions League. Nonostante ciò i top club europei ancora cercano i giocatori nerazzurri, tra cui il vice-capitano sardo. Secondo il portale online dalla Spagna Sport è proprio il Real Madrid a cercare un centrocampista di livello mondiale. Rodri del Manchester City è l’obiettivo numero uno, ma è inarrivabile e il Manchester City non lo vuole cedere. Il problema per Xabi Alonso e il presidente Perez è il medesimo per altri giocatori sulla lista: Vitinha del Psg, Barella, Enzo Fernandez del Chelsea e Alexis Mac Allister del Liverpool. Tutti richiedono un investimento di oltre 100 milioni di euro, compreso il giocatore dell’Inter. Per questo motivo ci sarebbero le prime frizioni tra l’allenatore e il patron del Real Madrid, che non vedono alternative valide per il centro del campo.