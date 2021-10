Barella capitan futuro? Sul rinnovo ballano 2 milioni. E due club interessati! – CdS

Barella e l’Inter vogliono continuare insieme. Con un contratto in scadenza nel 2024, le sue prestazioni però non possono passare inosservate per un aumento dell’ingaggio. Inoltre, come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sul centrocampista italiano ci sarebbero anche PSG e Atletico Madrid.

RINNOVO – A 24 anni Nicolò Barella è ormai una realtà del nostro calcio, anche a livello internazionale. Poco più di due anni fa debuttava con la maglia dell’Inter, dopo il salto di qualità a Cagliari. Ora nella sua bacheca ci sono già uno scudetto e un Europeo vinto, entrambi da protagonista. L’Inter per lui stravede, considerando la sua giovane età, con una possibile fascia di capitano per il futuro. Con un contratto in scadenza nel 2024 la società nerazzurra probabilmente ancora neanche ci pensa, però certi segnali non possono essere trascurati. Ecco perché inevitabilmente il suo entourage continuerà a incontrare l’Inter per discutere di un possibile adeguamento di contratto. L’unico nodo da sciogliere, però, sono i due milioni che ballano tra domanda e offerta. Sì, perché la richiesta da parte del suo agente supera i 6 milioni a stagione, mentre l’Inter ad oggi è ferma a 4-4,5, vale a dire comunque il doppio di quanto percepisce oggi Barella. Con certe prestazioni, però, la società di Viale della Liberazione deve stare attenta, perché come riportato dal quotidiano romano, sul centrocampista italiano si sarebbero fatte vive Atletico Madrid e Paris Saint-Germain.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno