Barcellona su Olmo, Ã¨ il sostituto di Vidal? L’Inter aspetta – TS

Barcellona su Olmo, è il sostituto di Vidal? L’Inter aspetta – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter continua a lavorare su Vidal. Il Barcellona non fa sconti, ma sta trattando Olmo, potenziale sostituto del cileno.

PENSIERO FISSO – Sono giorni caldissimi sul fronte Vidal che, nonostante l’Inter abbia in pugno Christian Eriksen, resta in cima ai pensieri di Antonio Conte. L’allenatore dall’estate spinge per il cileno e ora che può portare in dote i 42 punti conquistati nelle prime 17 giornate di campionato, vuole passare all’incasso con il club. Evidentemente la sua convinzione è che l’Arturo possa essere l’uomo capace di spezzare gli equilibri nel testa a testa con la Juventus. Di certo c’è da convincere il Barcellona che, dopo la causa intentata dal cileno al club, sicuramente farà di tutto per disinnescare il piano del giocatore anche per dare un segnale agli altri tesserati presenti in rosa.

POTENZIALE SOSTITUTO – Ernesto Valverde – che mai ha legato con Vidal – sarebbe semplicemente contento di avere un sostituto, considerando che Arthur è infortunato (ne avrà per tre settimane) mentre Alena, comunque un comprimario, è già stato ceduto in prestito al Betis. L’identikit potrebbe corrispondere a quello di Dani Olmo che il Barcellona vuole riportare a casa dopo l’errore di valutazione fatto nel cederlo. I colloqui con la Dinamo Zagabria sono già partiti e il giocatore sogna di tornare al Camp Nou dalla porta principale, così si spiega l’ottimismo sul buon esito dell’affare. A Barcellona Dani Olmo giocherebbe mezzala e il suo arrivo potrebbe compensare l’addio di Vidal per cui il Barça comunque chiede 20 milioni.

TEMPI – Oggi il cileno è atteso al rientro dalle vacanze natalizie ma dovrebbe mantenere il profilo basso per non irritare ulteriormente il club. La trattativa con l’Inter entrerà nel vivo dopo la gara dei nerazzurri con l’Atalanta e la Supercoppa che il Barça giocherà in Arabia. Quando, a meno di sorprese, Beppe Marotta e Piero Ausilio avranno le risorse per andare oltre all’offerta di un prestito con diritto di riscatto, insufficiente per far capitolare Josep Bartomeu, presidente blaugrana, che dal cileno vuole ottenere una plusvalenza.