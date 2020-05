Barcellona, Semedo la chiave per arrivare a Lautaro Martinez? – MD

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona non sarebbe ostile ad un rinnovo di contratto di Nelson Semedo, calciatore su cui il club continua a puntare. Ma il laterale destro è apprezzato da molte squadre e potrebbe essere sfruttato come pedina di scambio per arrivare a Lautaro Martinez

Nélson Semedo è uno dei laterali di fascia più ambiti del momento. Con un contratto fino al 2022 e una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, il nazionale portoghese è ad un bivio. Al Barcellona sta molto bene e potrebbe anche rinnovare, ma il suo cartellino è pezzo pregiato per gli obiettivi blaugrana (tra cui Lautaro Martinez). In realtà i dirigenti del Barcellona sono soddisfatti del rendimento di Semedo e a spingere per un trasferimento è soprattutto il suo procuratore Jorge Mendes.

PEDINA – Alla luce di una situazione così in bilico, il cartellino di Semedo potrebbe essere sfruttato dal Barcellona come contropartita, accontentando un po’ tutti. Difficile far cassa con moneta sonante, in un momento delicato come questo. Meglio sfruttare il portoghese per abbassare il prezzo del cartellino di Lautaro Martinez o Neymar, i due grandi obiettivi del mercato del Barcellona. Il profilo di Semedo è valutato dall’Inter, come quello di altri giocatori come Arturo Vidal, Carles Aleñá, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo o Emerson. Ma è chiaro che la volontà del portoghese va tenuta in considerazione in uno scenario simile. Semedo a Barcellona non è assolutamente un separato in casa e, stando ai media spagnoli, il Barcellona l’avrebbe offerto a destra e a manca.

FIRST, CASH – Tra il Barcellona e Semedo c’è discordanza sul rinnovo, soprattutto perché Jorge Mendes vorrebbe forzare la mano col club blaugrana e ottenere un ingaggio superiore. I catalani sarebbero anche propensi a fare uno sforzo economico per accontentarlo. Ma le richieste del superprocuratore portoghese (forte dell’interesse di tante altre squadre) potrebbe convincere il Barça a sfruttare Semedo come pedina. L’Inter è interessata al cartellino di Semedo, tra i tanti offerti dal Barcellona.Ma per convincere il club nerazzurro, a cedere Lautaro Martinez, servirà in ogni caso una cospicua base economica.

Fonte: mundodeportivo.com – Roger Torelló