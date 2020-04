Barcellona, tre rinforzi più Neymar: Lautaro Martinez e altri due di Serie A

Il Barcellona deve combattere grossi problemi societari (sei dirigenti si sono dimessi in polemica con il presidente Bartomeu). Nonostante ciò la stampa catalana continua a ipotizzare un mercato faraonico: Mundo Deportivo inserisce Lautaro Martinez e altri due giocatori della Serie A fra gli acquisti blaugrana, con Neymar ciliegina sulla torta.

COLPI D’ORO – Per Mundo Deportivo la crisi interna al Barcellona, e quella data dal Coronavirus, è come se non esistessero. La prima pagina del giornale in edicola fra poche ore parla di un mercato a effetto: “I tre rinforzi più Neymar. Il Barcellona cerca un ariete, un centrocampista fisico e un difensore centrale, a prescindere dall’operazione Neymar. Lautaro Martinez davanti, Tanguy Ndombele e Fabian Ruiz in mezzo, Dayot Upamecano, Luiz Felipe e Aymeric Laporte in difesa le opzioni”.