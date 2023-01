Barcellona, occhi su un big del Manchester City: doppio segnale all’Inter?

Il Barcellona è alla ricerca di un centrocampista per sopperire alla probabile partenza di Busquets in estate. In ballo rimane lo scambio con l’Inter Brozovic-Kessié, ma tiene d’occhio anche un big del Manchester City

INTERESSE − Incrocio di centrocampisti in estate. Il Barcellona è alla ricerca di un post Sergio Busquets, motivo per cui il club azulgrana ha anche proposto lo scambio con l’Inter Marcelo Brozovic-Franck Kessié. Il centrocampista croato piace in Catalogna, con Xavi che accetterebbe l’arrivo del regista nerazzurro. In attesa di capire il da farsi, come riporta The Athletic il Barcellona avrebbe messo gli occhi anche su Ilkay Gundogan del Manchester City. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto e sta dialogando con il club inglese la possibilità di rinnovare.