Barcellona, nessuna limitazione sul mercato: assalto a Lautaro Martinez

Secondo quanto riporta la testata spagnola ABC, nonostante la decisione di alcuni club di tagliare gli stipendi dei propri dipendenti – tra cui il Barcellona -, alcuni esperti fiscali spagnoli hanno dichiarato che questo non impedisce di mettere sotto contratto nuovi giocatori. Inter e Lautaro Martinez avvisati.

NUOVI TRASFERIMENTI – Alcuni esperti in materia fiscale hanno valutato negli scorsi giorni a Madrid la possibilità di agire liberamente o meno sul mercato per i club spagnoli che hanno optato per una riduzione salariale dei propri tesserati. Tra questi anche il Barcellona, il cui obiettivo principale per l’attacco è Lautaro Martinez dell’Inter. José Luis Fraile, esperto di diritto lavorativo e sportivo, ha però commentato in questo modo la questione: «Giuridicamente non c’è alcuna limitazione legale per la quale un club che è considerato un’azienda con dipendenti, siano essi sportivi professionisti o meno, non possa prendere provvedimenti di questo tipo. Non esiste alcuna legge che impediscano a questi club di mettere sotto contratto nuovi giocatori. Nel caso del Barcellona, dubito che un grande investimento possa portare a una fiscalizzazione».