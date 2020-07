Barcellona in attesa su Lautaro Martinez: il prezzo calerÃ ? – TS

Barcellona in attesa su Lautaro Martinez: il prezzo calerà? – TS

“Tuttosport” spiega che il Barcellona è in attesa su Lautaro Martinez. I catalani sono sicuri che il prezzo nei prossimi mesi calerà.

NIENTE CLAUSOLA – Lautaro Martinez sta vivendo un momento di crisi, col Barcellona sullo sfondo. Sul fronte catalano l’affair legato all’argentino rappresenta un chiaro paradigma di come la crisi economica causata dal Coronavirus abbia cambiato equilibri e strategie di mercato. A Barcellona fino allo scorso inverno erano convinti di pagare la clausola rescissoria di 111 milioni per fargli fare coppia con Messi. Il suo ingaggio era ed è considerata una priorità. Ragion per cui se l’Inter si fosse messa di traverso l’idea era ricorrere alla clausola.

STRATEGIA D’ATTESA – L’ipotesi però non è più realizzabile. Come dimostra lo scambio Arthur-Pjanic i blaugrana quei soldi non li ha. L’impatto del Covid ha infatti creato un buco da 200-250 milioni. A questo punto meglio aspettare che la clausola si estingua. Perché da quel momento in poi se Lautaro dovesse chiedere in maniera chiara e inequivocabile a Marotta e Ausilio di traattare con il Barcellona l’Inter potrebbe trovarsi con le spalle al muro. I dirigenti catalani sono convinti che a quel punto il prezzo calerà. E magari 60-70 milioni più una o due contropartite basteranno. A Milano ovviamente hanno altre idee. Quando la clausola non sarà più valida i nerazzurri chiederanno pure di più.