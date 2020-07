Barcellona, Griezmann diventa una pedina? Lautaro Martinez in standby

Il Barcellona dopo il pareggio con l’Atletico Madrid (vedi articolo) si trova a dover affrontare il caso Griezmann, umiliato da Setién con l’ingresso in campo al 90′. Secondo quanto rivela da as.com, il francese potrebbe diventare una pedina di scambio per il club blaugrana, ma Lautaro Martinez non c’entra

CASO SPINOSO – Il Barcellona rischia non solo di perdere la Liga ma anche di dover gestire la difficile posizione di Antoine Griezmann. Ieri il tecnico bluagrana, Quique Setién, lo ha umiliato nella sfida contro la sua ex squadra, l’Atletico Madrid, inserendolo in campo solo al 90′. La permanenza del francese in Catalogna diventa dunque complicata, ma il presidente Josep Maria Bartomeu avrebbe già trovato la soluzione.

PEDINA – Secondo quanto rivelato da as.com, l’idea del club Campione di Spagna in carica è quella di utilizzare Griezmann come pedina per arrivare a Neymar. Lo scambio inoltre includerebbe Dembélé e Umtiti. È difficile che il Paris Saint Germain accetti la proposta, ma è certo che il Barcellona anche quest’anno farà di tutto per riportare il brasiliano al Camp Nou. Lautaro Martinez può dunque attendere, ma attenzione a considerare chiusa la storia (vedi articolo).