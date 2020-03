Barcellona, Griezmann contropartita? Non per Lautaro Martinez – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, il Barcellona starebbe pensando di sfruttare la carta Griezmann per arrivare ad un altro rinforzo offensivo. L’Inter avrebbe già chiesto informazioni sul francese (vedi articolo), in caso di partenza di Lautaro Martinez. Ma a quanto pare i blaugrana hanno altri programmi

MOSSE – Il Barcellona sta preparando un gran valzer d’attacco per l’estate. L’arrivo di Antoine Griezmann non ha portato quel quid che la dirigenza si aspettava. Il lungo infortunio di Luis Suarez ha contribuito ad acuire le lacune di un reparto offensivo mal assortito, nonostante il disperato intervento nel mercato invernale. Ma il Pistolero non è più in età verde ed ecco perché i blaugrana stanno spingendo forte per Lautaro Martinez dell’Inter. In un primo momento, si era parlato di un ipotetico scambio con Griezmann (gradito a Giuseppe Marotta) più un cospicuo conguaglio d’accompagnamento. Ma il Barcellona sembra intenzionato a spendere la carta francese per un obiettivo più succulento.

GRANDI MANOVRE OFFENSIVE – Il “Corriere dello Sport”, traendo spunto dalle indiscrezioni della tv spagnola Cuatro, sottolinea l’ipotesi del clamoroso ritorno di Neymar in blaugrana. Lo scambio sarebbe gradito un po’ a tutte le componenti “perché oltre ad abbassare notevolmente il prezzo del brasiliano, fissato attorno ai 170 milioni, libererebbe il club catalano da uno degli stipendi più alti“. Si attendono sviluppi, ma il Barcellona sembra intenzionato a battere altre strade per giungere a Lautaro Martinez. L’Inter sta preparando la resistenza a oltranza.

