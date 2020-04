Barcellona, follie di mercato: con Lautaro Martinez attacco a quattro punte

Il Barcellona ha problemi finanziari, ma per la stampa spagnola sembra che possa fare mercato coi soldi del Monopoli. Oltre al Mundo Deportivo (vedi articolo) anche l’altro quotidiano catalano, Sport, apre su Lautaro Martinez.

COME LI PAGANO? – Sembra uno scenario folle, in questo momento di difficoltà economiche per tutti. Eppure, in Spagna, c’è chi crede a questo titolo: “Possono giocare assieme. Lo spogliatoio e i tecnici vedono possibile un attacco con Neymar e Lionel Messi dietro e Lautaro Martinez e Luis Suarez in avanti. Il Barcellona continua a essere impegnato per ottenere, nella prossima estate, gli ingaggi del crack brasiliano e del giovane goleador argentino”.