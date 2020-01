Barcellona diviso su Vidal, il prezzo per l’Inter ora si alza – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” fa il punto della situazione Vidal. In casa Barcellona sono divisi sul cileno e solo un’offerta monstre metterebbe tutti d’accordo.

DIVISIONE INTERNA – Il gol all’Espanyol e la contrarietà di Ernesto Valverde a cedere Arturo Vidal hanno partorito un vero cortocircuito al Barcellona. Da una parte, c’è chi è convinto che il cileno possa essere comunque utilissimo alla causa, fazione che si contrappone a quella capeggiata da alcuni membri del direttivo che, indignati per la causa intentata dal giocatore al club blaugrana, sarebbero favorevoli alla cessione.

PREZZO ALTO – La mediazione tra le parti ha prodotto un risultato non esattamente positivo per l’Inter. Ovvero il fatto che la cessione di Vidal potrebbe mettere d’accordo tutti a Barcellona a fronte di una offerta irrinunciabile, pari a 30 milioni. Cifra che porterebbe (quanto meno) sostanziosi benefici al club che, parallelamente, dovrà provvedere a trovare un sostituto per il cileno, peraltro avendolo già individuato in Dani Olmo.

LAVORO CON L’AGENTE – Archiviato il Napoli, da oggi Beppe Marotta e Piero Ausilio studieranno con Fernando Felicevich l’offerta da presentare al Barcellona per regalare a Conte il giocatore che da mesi è in cima ai suoi pensieri. In tal senso, le coordinate della proposta che farà l’Inter al Barça potrebbero avere contorni simili alla proposta accettata in estate dal Sassuolo per Stefano Sensi: 3 milioni per il prestito e 25 al riscatto più bonus. Un sacrificio comunque molto importante per un giocatore che a maggio taglierà il traguardo dei 33 anni e a cui andrà comunque allungato il contratto fino al 2022.