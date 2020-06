Balotelli rescinde col Brescia! Rottura insanabile con Cellino – Repubblica

Balotelli lascia il Brescia e non prenderà parte alle ultime dodici giornate di Serie A. A seguito dei tanti litigi con Cellino l’attaccante ha rescisso il contratto con la formazione lombarda: “La Repubblica”, sul suo sito ufficiale, fa sapere che manca solo l’ufficialità.

VA VIA SUBITO – Finisce dopo neanche dieci mesi l’esperienza di Mario Balotelli al Brescia. Nemmeno il ritorno nella città dov’è cresciuto gli è servito per ritrovare una buona forma, chiudendo anzitempo la stagione. Negli ultimi giorni l’attaccante ex Inter ha più volte dichiarato di avere problemi fisici, ma in realtà c’era una rottura insanabile con il presidente Massimo Cellino. “La Repubblica” annuncia che le parti hanno raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Diciannove presenze e cinque gol il suo bottino, non certo entusiasmante, in Serie A prima della sospensione del 9 marzo, con la sua squadra ultimissima in classifica. Alla ripresa degli allenamenti Balotelli non si è presentato più volte, portando al definitivo strappo. Il classe ’90 non solo non potrà giocare Inter-Brescia da ex, ma non potrà tornare in campo in questa stagione con nessun’altra squadra. Ma per Cellino ormai Balotelli è un capitolo chiuso e a questo punto il flop è certificato.

