Balotelli libero dal Brescia, clamorosa proposta dalla… Serie C! – Sky

Balotelli libero dal Brescia, clamorosa proposta dalla… Serie C!

Balotelli è ormai un ex giocatore del Brescia, visto che non rientra più nei piani della società. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Sky Calcio Show – L’Originale”, c’è una clamorosa proposta dalla Serie C.

LIBERO DA VINCOLI – Gianluca Di Marzio, dopo aver dato tante notizie sull’Inter (vedi articolo), passa a un ex nerazzurro: Mario Balotelli. Secondo il giornalista di Sky Sport c’è un’offerta dal Como, squadra di Serie C, che gli ha prospettato una ripartenza dopo la fallimentare esperienza al Brescia. Da capire se l’attaccante classe 1990 accetterà il doppio salto di categoria, ma al momento i lariani sono l’unica squadra che può “permettersi” un tentativo del genere. Per Balotelli si era parlato del Monza, che la Serie C l’ha appena lasciata: il suo futuro sarà in un campionato di livello inferiore?