Balogun e Taremi, concorrenza per l’Inter. Beto prezzo altissimo – Sky

Balogun, Beto e Taremi sono i tre nomi della settimana in casa Inter, ma non sono profili facili da raggiungere per diversi motivi. Sul primo e il terzo c’è concorrenza, sul secondo una valutazione oggettivamente esagerata.

I PROBLEMI – L’Inter ha urgenza di trovare un attaccante, che sia presentabile e soprattutto che segni. Su Folarin Balogun il giornalista Marco Bovicelli, in collegamento da sotto la sede dell’Inter per Sky Sport 24, si esprime: «La richiesta è di quaranta milioni di euro, c’è la concorrenza del Monaco che ha fatto un’offerta da trenta milioni di euro rifiutata. Si capisce che non accetterà meno, l’altra opzione è Beto dell’Udinese. Operazione dal punto di vista economico importante perché la richiesta è trentacinque milioni di euro. Balogun profilo più vicino a Gianluca Scamacca o Romelu Lukaku, poi c’è Mehdi Taremi che ha più esperienza. Qui c’è la concorrenza del Tottenham, che pensa al giocatore in caso di partenza di Harry Kane».