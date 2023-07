Balogun o Morata? L’Inter non vuole sbagliare! Le valutazioni – Sky

L’Inter continua le sue valutazioni, alla ricerca del profilo migliore per l’attacco. Balogun e Morata sono i nomi individuati, ma ancora poche certezze.

PRO E CONTRO – I nomi sul taccuino della dirigenza dell’Inter per il nuovo assetto offensivo ci sono. Non mancano anche le valutazioni, numerose e precise, per individuare il profilo migliore. Sembrano non esserci ancora, però, trattative concrete. Folarin Balogun e Alvaro Morata sono i due attaccanti a cui l’Inter è maggiormente interessata. Entrambi hanno a sfavore il prezzo, particolarmente alto soprattutto per il giovane dell’Arsenal. Nella lista dei pro il classe 2001 ha l’età, che potrebbe farlo diventare un investimento a lungo termine. Dall’altra parte, invece, l’Inter è ingolosita dall’esperienza di Morata nel campionato italiano. Lo spagnolo sarebbe immediatamente pronto, una volta arrivato in nerazzurro dall’Atletico Madrid, per rispondere agli ordini del mister Simone Inzaghi.

Fonte: Sky Sport 24 – Marco Demicheli