Balogun, per l’Inter opzione quasi obbligata: due contendenti – CdS

Dopo l’allontanamento di Gianluca Scamacca, che sembra sempre più diretto verso l’Atalanta, l’Inter punta tutto su Folarin Balogun. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero però altre due rivali di mercato sul giocatore, con l’Arsenal che aprirebbe a uno sconto.

PISTA QUASI OBBLIGATA – Rotti i rapporti con Romelu Lukaku, quasi sfumata la pista Gianluca Scamacca, Folarin Balogun resta una pista quasi obbligata per l’attacco dell’Inter. Lo statunitense in forza all’Arsenal continua a restare fuori rosa: non convocato per l’amichevole contro il Monaco dello scorso mercoledì, continua ad allenarsi da solo. Segnale che potrebbe e vorrebbe lasciare Londra. La valutazione che ne fanno i Gunners è di 40 milioni di euro, ma potrebbero aprire a uno sconto. Per l’Inter, però, c’è da fare i conti anche – come ribadisce il Corriere dello Sport – con il Lipsia e un non meglio precisato club francese.

Fonte: Corriere dello Sport, Eleonora Trotta