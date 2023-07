Balogun-Inter, l’affare va avanti! Contatti continui con gli agenti – Sky

Balogun resta ad oggi la priorità per l’attacco dell’Inter. Il club nerazzurro continua a lavorare sul mercato e l’operazione Lazar Samardzic lo conferma. In Viale della Liberazione, secondo quanto riportato da Sky Sport, continuano a lavorare sottotraccia.

IN ATTACCO – Folarin Balogun resta in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda l’attacco dell’Inter, le gerarchie ad oggi non sono cambiate. Il club nerazzurro continua a lavorare sottotraccia con agenti e intermediari del giocatore per valutare l’offerta migliore da presentare all’Arsenal. La priorità è quella di chiudere l’operazione Sommer, ma il mercato nerazzurro va avanti e il blitz (totalmente silenzioso) per Lazar Samardzic lo dimostra.