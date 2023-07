Balogun-Inter, file aperto! Da registrare una rivale spagnola − CdS

L’Inter apre il dossier su Folarin Balogun, dalla dirigenza individuato come il piano B principale a Romelu Lukaku. Saranno avviati i contatti con l’Arsenal

DOSSIER APERTO − L’Inter punta Balogun. Il giovane attaccante americano dell’Arsenal, nell’ultima stagione al Reims, piace a tutta la dirigenza nerazzurra. Il club lo segue praticamente da inizio stagione e le relazioni sono state tutte positive. L’americano è giovane, vede tanto la porta, è scaltro e nell’attacco di Inzaghi farebbe veramente un gran comodo. Il rischio è ovviamente la gioventù, la non conoscenza del calcio italiano e l’investimento pesante. L’Arsenal, per cui saranno avviati i primi contatti, lo valuta 40 milioni di euro. Lui ha un desiderio: essere protagonista e farlo non da giocatore in prestito. Vuole essere, dunque, ceduto a titolo definitivo. C’è da registrare anche la concorrenza dell’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros, che stanno per vendere Joao Felix ai Gunners, sono stati avvistati molto spesso in Inghilterra.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno