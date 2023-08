Balogun-Inter, per convincere l’Arsenal pronta un’offerta. Le altre scelte – SM

Traspare fiducia sull’operazione Balogun, vista anche l’apertura del giocatore. L’Inter è pronta ad avanzare la prima offerta all’Arsenal ma non esclude altre piste. Le ultime da SportMediaset.

OFFERTA – Fra le urgenze dell’Inter sul mercato c’è quella dell’attacco. Il nome più apprezzato è quello di Folarin Balogun, da tempo seguito dalla dirigenza nerazzurra. Marco Barzaghi informa su di lui e sugli altri profili in lista: «L’Inter punta sempre di più su Balogun, che è praticamente ai margini dell’Arsenal dopo che è rientrato da una stagione molto buona al Reims. Sembra che anche dietro alle richieste del giocatore, che vuole fortemente l’Inter, scenda dai 40 milioni di richiesta iniziale. L’Inter ha pronta la prima vera offerta concreta per l’Arsenal: 30 milioni di euro più bonus, con l’aggiunta di una percentuale del 20% sulla futura rivendita di Balogun. Sembra che anche Inzaghi, che preferirebbe un centravanti più puro, si stia convincendo di questa scelta futuribile. La trattativa può entrare nel vivo e anche essere allargata a Takehiro Tomiyasu, nel ruolo di potenziale braccetto. Beto Betuncal troppo costoso, l’Udinese chiede 35 milioni di euro, così come Alvaro Morata per le richieste del giocatore e dell’Atletico Madrid. Quest’operazione non viene ancora riaperta in casa nerazzurra. Riprende un po’ corpo l’idea Mehdi Taremi che il Porto rischia di perdere l’anno prossimo a zero. Per lui chiedono sempre 30 milioni però potrebbero scendere e riaprirsi anche questa prospettiva».