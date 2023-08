Balogun, l’Inter riprende i contatti: trattativa diversa da Scamacca – Sky

L’Inter è costretta a cercare l’ennesimo piano B, dopo che è sfumato pure Scamacca destinato all’Atalanta. C’è Balogun dell’Arsenal, per il quale però bisogna impostare una trattativa differente. Gli aggiornamenti li fornisce Marchetti nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

ANCORA UN RIPIEGO – L’Inter continua ad avere grosse difficoltà a trovare un attaccante sul mercato, dopo il tradimento di Romelu Lukaku. Per Luca Marchetti ora torna in pole position un nome: «Avevamo detto una settimana fa Alvaro Morata, Folarin Balogun, Gianluca Scamacca o Beto. L’Inter ha ripreso i contatti per Balogun perché, a un certo punto della giornata, ha detto “basta” e che questa era la sua ultima offerta per Scamacca. Il giocatore ha deciso di accettare l’Atalanta, ora torna a esserci Balogun. Costa di più, va impostata la trattativa in maniera diversa. Su Scamacca non farà ulteriori rilanci, l’Atalanta ci risulta che non ne abbia fatti. L’Inter comincia a pensare di poter tornare su Balogun, che non ha mai abbandonato. Piace tantissimo all’Inter, è più giovane e costa di più perché lo vai a prendere dall’Arsenal. Il prezzo del cartellino è più alto rispetto a Scamacca, è un’operazione da costruire ma l’interesse tecnico c’è sempre stato».