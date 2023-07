Balogun resta il più desiderato dall’Inter. Ma salgono quotazioni per un altro! – TS

Balogun è una delle possibilità in attacco per l’Inter. Secondo TuttoSport, però, un nome prende di nuovo piede sul mercato nerazzurro.

POSSIBILITÀ – L‘Inter continua a guardare Folarin Balogon per il suo attacco del futuro. Intanto il giocatore, valutato dall’Arsenal più di 40 milioni di euro, ieri non è stato convocato per l’amichevole contro il Barcellona. Chiaro segnale che l’attaccante è sul mercato e Arteta può fare a meno di lui. Buoni segnali, quindi, per l’eventuale possibilità di vederlo in nerazzurro, meno invece la cifra che l’Inter dovrebbe sborsare per ottenerlo. Per questo in Viale della Liberazione continuano a guardarsi intorno. Se le quotazioni per Alvaro Morata, titolarissimo invece con l’Atletico Madrid, scendono, quelle per Gianluca Scamacca del West Ham crescono. Questo emerge, infatti, dalle pagine di TuttoSport, insieme anche al nome di Beto Betuncal sempre sullo sfondo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini