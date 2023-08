Balogun, l’Arsenal traccia il prezzo. Per l’Inter e non solo – Sky

Balogun resta un obiettivo dell’Inter, ma con una concorrenza che non permette di poterlo prendere a prezzo di saldo. Da Sky Sport, Marchetti parla di come un’offerta altrui all’Arsenal complichi ulteriormente la corsa all’attaccante ex Reims.

OBIETTIVO NON IN SALDO – Luca Marchetti fa il punto sul preferito della dirigenza: «Folarin Balogun fa certamente parte del novero degli attaccanti su cui l’Inter sta lavorando. Dire oggi se è in vantaggio dipende da tanti fattori: intanto in questi giorni è aumentata la concorrenza su Balogun, che è richiesto dal Monaco. Ha offerto trenta milioni ma non basta, è vero che ha mandato tanti messaggi social sull’Inter ma chi ha fatto l’offerta è il Monaco. L’Arsenal non ha accettato l’offerta, bisogna capire se il giocatore vuole andare al Monaco o all’Inter ma è già stato tracciato il prezzo. Se l’Arsenal dice no a trenta non accetta poi venticinque».