Balogun-Arsenal no sorprese: altra tribuna! Inter, non ci pensi più?

Altra tribuna, l’ennesima, per Folarin Balogun. L’Arsenal lo tiene fuori anche dalla prima partita di Premier League della stagione. L’Inter, ad oggi, sembra ormai defilata

CERTEZZA − Folarin Balogun colleziona l’ennesima non convocazione con l’Arsenal. I Gunners, alle 13.30 esordiranno in Premier League contro il Nottingham Forrest, ma Mikel Arteta ha deciso di non inserire il giovane americano nemmeno in panchina. Altra tribuna dunque per lui. Ad oggi l’Inter sembra defilata, dopo i tentativi delle settimane precedenti. Due in pole per completare l’attacco.