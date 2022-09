Baldé rivelazione al Barcellona ma con un problema: l’Inter ci pensa

Baldé è un giovane classe 2003 che si sta mettendo in mostra al Barcellona. La sua permanenza coi catalani non è però scontata: secondo Futbol Total l’Inter lo sta valutando per il 2023.

IL NOME NUOVO – Alejandro Baldé ha cominciato titolare la stagione al Barcellona, con Xavi che lo sta preferendo a Jordi Alba come terzino sinistro. Il classe 2003, appena convocato dalla Spagna Under-21, ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024. I blaugrana vogliono rinnovarglielo per tre ulteriori anni, ma la trattativa non è scontata. Secondo Futbol Total l’Inter ha inserito Baldé fra i suoi obiettivi per gennaio, nel caso in cui non dovesse trovare un accordo col Barcellona.