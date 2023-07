Bakker, niente Inter? Esterno vicino ad un altro club italiano − CdS

Mitchel Bakker potrebbe approdare in Serie A, ma non all’Inter. Il laterale olandese, in forza al Bayer Leverkusen, era stato accostato sia ai nerazzurri che alla Juventus

COMUNQUE NERAZZURRO − Alla fine Bakker il nerazzurro lo potrebbe vestire, ma non quello dell’Inter. Bensì quella orobico dell’Atalanta. La Dea, infatti, dopo aver quasi chiuso per Kolasinac, presto avrà dei contatti con Bakker. Il laterale olandese, 23 anni, può lasciare in estate il Bayer Leverkusen. Sul giocatore avevano posato anche gli occhi Inter e Juventus. Era stato accostato appunto ai nerazzurri di Milano, come alternativa a Robin Gosens, che è in uscita ed è corteggiato dalla Bundesliga.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta