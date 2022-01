Baiocchini: «Ritorno di Lukaku all’Inter? Non ci sono le condizioni»

L’Inter in estate ha salutato Romelu Lukaku. L’intervista di Sky Sport in esclusiva all’ex numero 9 nerazzurro ha mosso le acque scatenando una tempesta. E intanto le voci su un ritorno del belga all’Inter si susseguono ma ecco il punto di Sky Sport 24.

CONIZIONI – L’Inter ha salutato Lukaku che però ha giurato amore ai nerazzurri. Un suo ritorno all’Inter? Per Manuele Baiocchini, a Sky Sport 24, no. Ecco il punto. «Lukaku lascerà il Chelsea? Per arrivare a questo di acqua ce ne passa. Lunedì ci sarà un confronto tra le parti ma sembra difficile ipotizzare che il Chelsea si separi da un investimento di 115 milioni. Tornare all’Inter? Mancano le condizioni, Ausilio lo ha detto: lo riprenderebbe solo in prestito. E poi l’Inter l’ha già sostituito con Dzeko che sta facendo molto bene anche dal punto di vista numerico».

Fonte: Sky Sport 24