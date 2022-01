Baiocchini: «Inter su Gatti, pronta offerta per l’estate. Ma c’è concorrenza»

L’Inter pensa al futuro. Dopo aver chiuso il doppio colpo Robin Gosens – Felipe Caicedo, i nerazzurri guardano già alla prossima sessione di mercato, quella estiva. Uno dei nomi è quello di Federico Gatti, difensore del Frosinone.

OFFERTA – L’Inter pensa al futuro. Marotta e Ausilio hanno piazzato un doppio colpo importante per questo mercato invernale prendendo Gosens dall’Atalanta e Caicedo dal Genoa. La dirigenza punta già il prossimo mercato, quello estivo, con tanti nomi caldi. Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sono due nomi importanti, entrambi del Sassuolo, ma i nerazzurri sono pronti a pescare anche dalla Serie B. Il nome che piace è quello di Federico Gatti, difensore classe 1998 che sta facendo molto bene con il Frosinone. Ecco le ultime da Manuele Baiocchini a SkySport24. «L’Inter è su Gatti. I nerazzurri vorrebbero offrire 7 milioni per la prossima stagione ma non c’è solo l’Inter. Oltre ai nerazzurri ci sono Torino e Sassuolo con i neroverdi che vogliono costruire una squadra tutta italiana». La concorrenza c’è ed è agguerrita. Riusciranno i nerazzurri a prendere il difensore nel mercato estivo?