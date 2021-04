Bailly, Inter sonda l’ivoriano: il Manchester United fissa il prezzo

Eric Bailly, difensore del Manchester United, sarebbe finito nel mirino dell’Inter: la richiesta del Manchester United per il centrale

INTERESSE – Secondo quanto riportato dal Daily Record, l’Inter sarebbe interessata a Eric Bailly. Il difensore centrale ha il contratto in scadenza tra 15 mesi. Per il rinnovo si sarebbero fatti passi in avanti, ma non si sarebbe ancora giunti a un accordo.

LITE – Inoltre ci sarebbe stata una lite tra il 26enne e l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dopo la scelta del tecnico di preferire Victor Lindelof per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Milan.

PREZZO – I Red Devils avrebbero fissato il prezzo del cartellino dell’ivoriano a 20 milioni di euro, cifra che il club nerazzurro vorrebbe trattare al ribasso. Nel frattempo si registrerebbe il sondaggio da parte del club inglese il difensore centrale della Fiorentina, Nicola Milenkovic.

Fonte: DailyRecord.co.uk – Duncan Castles