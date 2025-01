Bah occasione per l’Inter? Bisseck da esempio, ma tanta concorrenza – TS

Juma Bah piace all’Inter per l’estate. Il difensore del Valladolid, che ricorda Yann Bisseck per la struttura fisica di cui è dotato, non è però un obiettivo semplice per i nerazzurri. La concorrenza per lui è molto elevata.

IL PUNTO – Juma Bah è uno degli ultimi nomi accostati all’Inter per rinforzare la sua difesa nella prossima estate. Il difensore del Valladolid rappresenta un profilo che ben si adegua alle caratteristiche che la società nerazzurra sta cercando per il suo reparto arretrato: giovane, futuribile, già impiegato nel calcio che conta, solido e strutturato. Per queste ragioni, il suo “tipo” ricorda quello di Yann Bisseck, ingaggiato dai meneghini due estati fa nella speranza che si rivelasse quel calciatore affidabile e di personalità che sta dimostrando di essere.

Bah sul taccuino dell’Inter: una difficoltà su tutte

L’OSTACOLO – Sul classe 2006 non c’è soltanto l’Inter. La concorrenza rappresentata da squadre inglesi e spagnole rappresenta un fattore in grado di incidere negativamente sulle speranze di successo da parte dei meneghini. Non è un caso che un calciatore di soli 18 anni, che ha già collezionato 11 presenze con la maglia del club presieduto da Ronaldo, risulti l’oggetto del desiderio di vari top club a livello europeo. L’Inter ne è consapevole, ma non intende rinunciare a provarci.

