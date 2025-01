Bah, il Manchester City punta alla chiusura: Inter ormai defilata

Juma Bah si avvicina a indossare la maglia del Manchester City, con l’Inter che sembra ormai aver rinunciato al suo possibile acquisto.

IL PUNTO – Juma Bah, ex obiettivo dell’Inter per la difesa, è ora a un passo dall’approdo al Manchester City. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti, il Valladolid ha trovato un accordo in via di principio con i Citizens, mancando ormai davvero poco alla definizione dell’affare tra le due società. Nello specifico, il passo determinante per la fumata bianca dovrebbe essere rappresentato dall’individuazione della squadra a cui cedere in prestito il classe 2006 fino all’estate. Il nome della società in questione potrebbe essere quello del Lens, club con il quale il Manchester City è in ottimi rapporti dopo la definizione dell’affare relativo al passaggio di Abdukodir Khusanov ai Citizens.

Bah verso il Manchester City… e l’Inter?

LA SITUAZIONE – L’Inter, in questo scenario, non sembra più rappresentare una minaccia per il Manchester City. Sfuggito Bah, il club nerazzurro si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione preferibile per rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima annata. Sono vari i nomi seguiti dai meneghini, con nessuno di quelli ora sondati che sembra essere in una posizione di preferenza rispetto agli altri.