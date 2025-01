Bah, Manchester City di mezzo: per l’Inter club di Serie A in aiuto – Sky

Per Bah è lotta tra Inter e Manchester City, con la società nerazzurra che sta lavorando insieme ad un altro club di Serie A per prenderlo.

LE ULTIMISSIME – Dopo aver dato importanti aggiornamenti su Silvetti e Perez, i due ragazzi argentini che l’Inter sta trattando con il Newell’s Old Boys, Gianluca Di Marzio ha parlato anche della situazione legata a Juma Bah, giocatore del Real Valladolid. Questo l’aggiornamento che arriva dall’esperto di mercato a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport: .«Bah? Inter in combutta con il Manchester City, ma è extracomunitario e l’Inter ad oggi non ha slot per inserirlo. Proprio fare un’operazione in sinergia con il Monza, ma il Manchester City ad oggi è favorito». Nei giorni scorsi, si era espresso anche il suo agente.

Bah intanto gioca con il Valladolid e si fa male: l’Inter osserva

INFORTUNIO – Nell’ultima uscita in Liga, Bah è stato peraltro sostituito nel corso del match di Liga tra Valladolid e Betis, conclusosi con il punteggio di 1-0 per la sua squadra. Il calciatore sierraleonese è uscito dal campo intorno al 46′ a causa di un infortunio muscolare. Nei prossimi giorni, il classe 2006 dovrebbe sottoporsi ad esami strumentali per accertare l’entità del suo infortunio. La speranza del suo club è di non perderlo per un tempo significativo, stante la sua incidenza sul campo. Un’assenza prolungata, inoltre, avrebbe il rischio di interrompere il processo di crescita cui il difensore sta andando incontro. I nerazzurri, dal canto proprio, osservano con attenzione la situazione legata al sierraleonese.