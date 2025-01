Bah, l’Inter avvia l’operazione rimonta. Il Monza può aiutare – Sky

Juma Bah è un nome caldo in ottica Inter. Il calciatore del Valladolid rappresenta il principale obiettivo dei nerazzurri per la difesa, con il Monza che potrebbe svolgere un ruolo provvidenziale per la fumata bianca.

LA SITUAZIONE – Per Juma Bah l’Inter intende fare sul serio. Il difensore del Valladolid viene considerato come uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo, tanto che sulle sue tracce si è mosso anche il Manchester City. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i Citizens sono al momento in vantaggio nella corsa per assicurarsi il calciatore sierraleonese, ma i nerazzurri hanno ancora la possibilità di ribaltare la situazione.

Bah nel mirino dell’Inter: la strategia e il ruolo del Monza

IL PIANO – L’Inter sta pensando a una soluzione in grado di assicurarle di ingaggiare Bah, a gennaio, senza doverlo trattenere a Milano per sei mesi. Ecco che, in questo senso, si stanno intensificando i discorsi con il Monza per un’operazione “dai tre protagonisti”, che prevederebbe il prestito di Bah in Brianza fino all’estate. Non si tratta di un affare agevole, alla luce dell’interessamento del City e non solo. Ma l’intenzione dell’Inter è chiara: proseguire i discorsi con il Valladolid per Bah fino a quando non si sarà acquisita la certezza del suo acquisto o, viceversa, del suo trasferimento altrove.