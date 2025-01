Bah, l’Inter non vince la concorrenza. Trasferimento vicino!

Il difensore centrale del Real Valladolid Juma Bah è il giocatore che attrae maggiormente l’interesse dell’Inter. Un club inglese ha vinto però la concorrenza secondo AS in Spagna.

CONCORRENZA – L’Inter non poteva di certo vincere la concorrenza di un club con mezzi estremamente più efficaci, ossia il Manchester City. Il giocatore in questione seguito dalle due società è Juma Bah, difensore del Real Valladolid di appena 18 anni. Il giovane ha esordito in questa stagione in Liga, quindi in Prima Divisione, contro la Real Sociedad e ha raccolto ben 11 presenze sorprendendo il calcio europeo. La dirigenza nerazzurra sembrava poter impensierire il Manchester City, ma non c’è niente da fare.

Bah, niente Inter. Concorrenza troppo forte…

CONCLUSIONE – Juma Bah è molto vicino a firmare con il Manchester City. Il City Group ha lavorato in prima linea per l’acquisto del difensore di 18 anni e lo lascerà in prestito al Real Valladolid almeno fino a fine stagione. Gli inglesi sono nettamente in vantaggio rispetto all’Inter, che fino a pochi giorni fa pareva in testa nella corsa al calciatore. Bah è arrivato in prestito dall’AIK Freetong in Spagna e il Real Valladolid lo ha già riscattato per un milione di euro. La clausola supera i 25 e verrà pagata dal Manchester City secondo AS.