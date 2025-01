Bah, battaglia legale Real Valladolid-Manchester City: il comunicato

Juma Bah è il giovane difensore su cui l’Inter aveva messo gli occhi per il mercato di gennaio. Il Manchester City sembrava aver battuto la concorrenza, arriva però il duro comunicato del Real Valladolid.

COMUNICATO UFFICIALE – Il Real Valladolid ha scritto sul suo sito ufficiale: «Abdulai Juma Bah e il suo agente hanno informato ieri pomeriggio il Real Valladolid della loro intenzione di rompere unilateralmente il contratto che lega entrambe le parti. In precedenza, lo stesso pomeriggio di ieri, il Manchester City ha inviato un comunicato chiedendo al Real Valladolid di aprire le trattative per il giocatore per un possibile trasferimento permanente. Oggi, il sierraleonese ha deciso di non presentarsi al lavoro per l’allenamento mattutino. Per tutti questi motivi, il Club ritiene il giocatore responsabile della violazione dei suoi impegni contrattuali e ha chiesto al suo ufficio legale di avviare un’azione disciplinare al riguardo».

INFRAZIONE – La società spagnola ha fatto notare: «Il Club ritiene che dietro la decisione del giocatore ci sia il Manchester City, appartenente al City Football Group, che sembra aver consigliato al giocatore di adottare questa strada che pone il Real Valladolid in una situazione indifesa. Il giocatore ha recentemente rifiutato offerte economiche di importo superiore, a maggior ragione quando il giocatore si trova nel periodo di protezione legale della giovinezza. Nei giorni scorsi inoltre si era rifiutato di firmare la licenza di giocatore in una squadra di categoria superiore, poiché ciò comportava l’aumento automatico della sua clausola rescissoria. Ieri ha avvertito le tre parti di tutta questa situazione con diverse esigenze, avvertendole delle possibili conseguenze delle loro azioni».

Bah, colpo basso al Real Valladolid…

DELUSIONE – Il Real Valladolid ha chiuso così: «L’intenzione del giocatore, presumibilmente sostenuta e guidata dal Manchester City e dal suo agente, ha causato grande delusione e indignazione all’interno del Real Valladolid, che ha accolto Juma Bah a braccia aperte e gli ha dato l’opportunità di una vita. La Federcalcio spagnola ha appena confermato che il giocatore ha depositato l’importo per la risoluzione unilaterale del contratto. A questo proposito, il Real Valladolid informa che si riserva il diritto di ricorrere alle giurisdizioni legali e sportive appropriate per l’esercizio dei suoi diritti e la difesa dei suoi interessi»