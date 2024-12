Baccin scova talenti in Argentina! Tutti i nomi seguiti dall’Inter ad oggi – TS

Baccin è volato in Sudamerica, precisamente in Argentina, con un chiaro obiettivo: stringere rapporti, intensificare contatti e scovare nuovi talenti per la nuova filosofia dell’Inter. Di seguito la notizia pubblicata nell’edizione odierna di Tuttosport.

MISSIONE CHIARA – La missione argentina di Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, è entrata nel vivo dopo la finale di Copa Libertadores. Un viaggio che riassume la filosofia di Oaktree, propenso a fare investimenti su talenti di prospettiva che possano crescere e trovare consacrazione nell’Inter anche nella speranza poi di rivenderli per dare vita a un circolo virtuoso legato al player trading. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Le ragioni economiche devono però miscelarsi con le necessità di Simone Inzaghi, sono due i ruoli dove la rosa va puntellata. In secondo luogo va trovato un giocatore alla “Gudmundsson” che possa completare le caratteristiche di un attacco dove manca un calciatore in grado di potersi muovere da trequartista in un 3-4-1-2.

Baccin, la missione è chiara: i nomi da seguire

DA ZENON A ZEBALLOS – All’Inter piace Kevin Zenón, esterno sinistro e all’occorrenza seconda punta del Boca Juniors. Legato al Boca fino al 2028, nel suo contratto è inserita una clausola di 15 milioni, in più i rapporti tra le due parti non sarebbero dei migliori. In casa Boca si segue anche Exequiel Zeballos, come Zenon molto simile ad Alexis Sanchez. Infine, attenzione all’interesse per Agustín Giay del San Lorenzo, un vecchio pallino di Ausilio e Baccin. Esterno destro a tutta fascia (il ruolo di Denzel Dumfries), il suo contratto scade nel 2026.

