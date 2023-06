Azpilicueta, l’usato sicuro per l’Inter! Garanzia e affidabilità per Inzaghi – CdS

Azpilicueta sarà il prossimo giocatore dell’Inter. Il difensore spagnolo è pronto a lasciare il Chelsea con una rescissione consensuale da parte di entrambe le parti. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, si tratta di un usato sicuro a disposizione di Simone Inzaghi.

ESPERIENZA – Cesar Azpilicueta sarà il prossimo rinforzo dell’Inter. Non ha bisogno di troppe presentazioni, per lui parla il suo palmares, ma soprattutto la sua carriera e la sua dedizione al lavoro. Non a caso, in Premier League vanta il record di 73 presenze di fila da titolare, registrate tra il 2017 e il 2019. Garanzie di affidabilità a disposizione di mister Simone Inzaghi, che dalla dirigenza riceve un altro regalo di esperienza, ma soprattutto duttile: nasce terzino, ma può giocare anche da centrale nella difesa a tre. Tra lo spagnolo e l’Inter resta solo il via libera da parte del Chelsea, che deve liberarlo da un contratto in scadenza tra un anno. Dopodiché Azpilicueta sottoscriverebbe un biennale con l’intenzione di prendersi la maglia da titolare come sostituto di Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia