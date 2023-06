Azpilicueta-Inter, voci di concorrenza ma volontà chiara: ultimo passo

Azpilicueta all’Inter è un’altra trattativa che si può chiudere in tempi brevi, complice anche la volontà del giocatore. Fabrizio Romano smentisce possibilità di inserimenti di terzi.

NESSUN PERICOLO – Nelle ultime ore è circolata una voce che vorrebbe l’Athletic Club interessato a César Azpilicueta, obiettivo dell’Inter. Fabrizio Romano la smentisce via Twitter, non definendo il club di Bilbao un’opzione concreta. Il difensore spagnolo ha già raggiunto un accordo di massima coi nerazzurri, senza volontà di considerare altre proposte. Dovrebbe firmare un contratto biennale, peraltro a parametro zero. Per far sì che questo accada serve però l’OK del Chelsea, che deve autorizzare il trasferimento a titolo gratuito. Questo perché Azpilicueta non è un parametro zero (come Marcus Thuram): ha un contratto con i londinesi valido per un altro anno e prima di poter dire sì alla proposta dell’Inter dovrà risolvere questa situazione.