Azpilicueta, Inter avanza. Nessun bastone tra le ruote dal Chelsea

L’Inter starebbe avanzando per Cesar Azpilicueta, difensore spagnolo classe 1989 di proprietà del Chelsea.

OPERAZIONE DI MERCATO – Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Relevo.com, l’Inter avanza per Cesar Azpilicueta, che probabilmente uscirà a zero dal Chelsea. Le due società stanno discutendo molto in questi giorni non solo per il difensore, ma soprattutto per Romelu Lukaku. Per quanto riguarda lo spagnolo, sembra che i Blues non metteranno bastoni tra le ruote nell’operazione di mercato, visto che il 33enne si è guadagnato il diritto di scegliere il suo futuro club.

Fonte: Relevo.com – Matteo Moretto