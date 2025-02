Ausilio onesto: «Donnarumma-Inter? Occorre realismo. Sucic al Mondiale per Club!»

Piero Ausilio si è espresso sull’interessamento dell’Inter per Gianluigi Donnarumma, sottolineando le difficoltà insite in tale trattativa.

IL COMMENTO – Piero Ausilio ha parlato a SportMediaset di molti temi riguardanti l’Inter, tra cui il possibile acquisto di Gianluigi Donnarumma da parte dei nerazzurri. Il direttore sportivo ha indicato i motivi alla base del difficile ingaggio del portiere azzurro: «Ci mancherebbe che non fosse interessante. Ma devo essere realista: abbiamo due ottimi portieri, Martinez ha un contratto lungo, abbiamo un’opzione per allungare quello di Sommer. Pensare già al 2026… è così lontano. E non credo che il PSG se lo lasci scappare».

Donnarumma non ancora all’Inter, mentre per Sucic è tutto fatto: parola ad Ausilio

LE DICHIARAZIONI – Ausilio ha poi aggiunto un commento sulla presenza o meno di Petar Sucic, Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito al Mondiale per Club: «Sucic e Carboni sicuramente. L’argentino sarà disponibile tra fine aprile e inizio maggio e farà parte del gruppo americano. Per il croato manca solo la conferma dell’apertura di finestra di mercato aggiuntiva. Su Esposito prenderemo una decisione con lui e la Federazione visti gli impegni previsti con l’Under 21. Decideremo il meglio per tutti, ma quello che è certo è che a noi piacerebbe averli».